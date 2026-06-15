Kein Gegentor gegen den Europameister, Mann des Spiels beim ersten WM-Auftritt von Außenseiter Kap Verde. Für Vozinha war das erste WM-Spiel wie ein Märchen. Weinen musste er trotzdem.

Atlanta (dpa) - Spieler des Spiels, ein Held für Kap Verde, eine Inspiration für Millionen Fußball-Fans: Vozinha wurde nach der Sensation gegen Spanien von seinen Emotionen übermannt, weinte hemmungslos in den Armen seiner Mitspieler. «Ich habe wegen meiner Großeltern geweint», sagte der Torwart von Kap Verde nach dem 0:0. «Ich bin mit ihnen aufgewachsen und traurigerweise sind sie vor ein paar Jahren gestorben. Sie haben alles für mich getan.»

Auch die Situation seiner Mutter trieb dem 40 Jahre alten Schlussmann die Tränen in die Augen. «Sie konnte heute nicht hier sein, weil wir die Kaution für das Visum nicht rechtzeitig zahlen konnten», sagte Vozinha. Von Personen aus bestimmten Staaten verlangt die US-Regierung eine Kaution für ein Visum. Im Fall von Kap Verde liegt diese zwischen 5.000 und 15.000 Dollar.

Witze über das Alter

Mitspieler Steven Moreira bedankte sich bei seinem Torwart, der mit seinen Paraden für den ersten Punkt gleich bei der WM-Premiere sorgte. «Er ist eine Legende. Wir freuen uns alle so unglaublich für ihn», sagte der 31-Jährige. «Manchmal machen wir Witze über ihn wegen seines Alters. Heute hat er eine beeindruckende Leistung gezeigt.»

Kap Verdes Trainer Bubista würdigte seinen Torhüter als «besten Spieler auf dem Feld. Er war von den Emotionen überwältigt. Er ist ein ziemlich erfahrener Spieler und hat all die Jahre dafür gekämpft, hier auf dieser Weltbühne zu stehen.»

Vozinha redete mit ruhiger Stimme in den Katakomben des Stadions von Atlanta. In seiner Hand, fest umklammert, die Trophäe zum Spieler des Spiels. «Das ist eine große Ehre für mich, ich bin sehr stolz», sagte der Torwart. «Wir kommen aus einem kleinen Land mit limitierten Möglichkeiten. Wir haben heute einfach den Plan des Trainers verfolgt.»

Torhüter wird zum Social-Media-Star

Der Torhüter stieg noch während des Spiels zum Social-Media-Star auf. Berichten zufolge hatte der brasilianische Sender Caze TV in der Halbzeit dazu aufgefordert, Vozinha auf mehr als 100.000 Follower in den sozialen Netzwerken zu verhelfen. Nur wenige Stunden nach dem Abpfiff knackte der Keeper auf seinem Instagram-Kanal sogar die Zwei-Millionen-Marke.