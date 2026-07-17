Über die sozialen Medien wendet sich Harry Kane nach Englands Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien an die Fans. In seinen Worten hallt die Enttäuschung nach.

Atlanta (dpa) – Stürmerstar Harry Kane hat sich nach dem geplatzten Traum vom WM-Titel mit bewegenden Worten an die England-Fans gewandt. «Keine Worte sind im Moment stark genug, um dieses Gefühl der Leere im Magen zu überwinden», schrieb der 32 Jahre alte Fußballprofi des FC Bayern auf der Plattform X. Er wisse um die berechtigten hohen Erwartungen, «wir klopfen nun schon seit acht Jahren an die Tür, aber wieder fehlt uns das letzte Puzzlestück!»

Durch das 1:2 gegen Argentinien verpassten die Engländer den erhofften zweiten WM-Titel nach 1966. Wie 2018 scheiterten sie im Halbfinale, 2022 war im Viertelfinale Endstation. Die Titelhoffnungen bei Europameisterschaften waren 2021 und 2024 erst im Finale geplatzt. «Wir waren nah dran, wirklich nah an einem weiteren Finale, aber es hat nicht gereicht. Wir haben in den letzten sieben Wochen alles gegeben, und dass es nicht gereicht hat, ist schwer zu verkraften», schrieb Kane.

Kane: «Hinfallen, wieder aufstehen und es erneut versuchen»

Dennoch sei er «stolz auf die Jungs», teilte der bei dieser WM sechsfache Torschütze mit. Er wolle weiter nach Ruhm streben und dafür kämpfen. «Hinfallen, wieder aufstehen und es erneut versuchen – genau das werden wir tun», versprach der Kapitän der Three Lions, der gegen Argentinien allerdings kaum glänzen konnte.

Für England geht es am Samstag (23.00 Uhr/MESZ) gegen Frankreich noch um Platz drei. Die EM 2028 findet dann in England, Schottland, Wales und Irland statt.