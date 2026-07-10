Das WM-Viertelfinale gegen England ist für Norwegens Trainer Stale Solbakken kein Spiel wie jedes andere. Welche besondere Verbindung er zum englischen Fußball hat.

Miami (dpa) – Vor dem wohl wichtigsten Spiel seiner Trainer-Karriere waren die Gedanken von Norwegens Coach Stale Solbakken bei seinem großen Idol. Mit bewegenden Worten wandte sich Solbakken vor dem WM-Viertelfinale gegen England am Samstag (23.00 Uhr/MagentaTV) an den krebskranken Kevin Keegan.

«Es ist ein besonderes Spiel für mich gegen England. Kevin Keegan war mein großer Held. Mein Team war immer Liverpool, aber Kevin war mein Mann. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich möchte ihn von hier grüßen und sagen: Kämpfe weiter!»

Ärzte sehen Genesungschance von 33 Prozent

Keegan hatte Anfang Juni bekanntgegeben, dass er an Krebs in fortgeschrittenem Stadium erkrankt ist. Die Krankheit war bei einer Operation nach einem Autounfall entdeckt worden und hat sich bereits in mehreren Teilen des Körpers ausgebreitet. Laut Aussage seines Arztes lägen die Genesungschancen des früheren englischen HSV-Stürmers bei 33 Prozent.

Solbakken hatte vor 25 Jahren selbst mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Alter von 33 Jahren hatte er im Training einen Herzinfarkt erlitten. Der 58-Jährige wurde wiederbelebt, lag im Koma, bekam einen Herzschrittmacher eingesetzt – und beendete seine Karriere als Spieler.