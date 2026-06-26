In der gefühlten Übermacht von Europa und Südamerika will das japanische Team bei der Fußball-WM den asiatischen Kontinent vertreten. Bei einem Sieg gegen Brasilien wäre der Jubel dort sicher groß.

Arlington (dpa) – Das japanische Team will bei der Fußball-WM mit einer Überraschung in der K.-o.-Runde gegen Rekord-Weltmeister Brasilien nicht nur das eigene Land stolz machen, sondern alle Menschen in Asien. Man habe die Absicht, bei der WM den ganzen Kontinent zu vertreten, sagte Trainer Hajime Moriyasu angesprochen auf Jubelbilder unter anderem in China. Ein Ziel sei es, «dass wir auch andere asiatische Mannschaften ermutigen können, und wir möchten auch ihre Hoffnung sein».

Japan triff nach dem 1:1 im Dallas-Stadion gegen Schweden als Zweiter der Gruppe F auf Brasilien, das Duell steigt am Montag (19 Uhr MESZ) in Houston. In einem Testspiel im vergangenen Oktober konnte Japan die Südamerikaner um Offensivstar Vinícius Júnior mit 3:2 besiegen.

Brasilien «noch motivierter»

«Vielleicht sind sie gerade deshalb noch motivierter», mutmaßte Moriyasu. Man habe damals bewiesen, «dass wir kein leichter Gegner sind, und das allein ist schon ein großer Fortschritt für uns».

Die Brasilianer würden zwar «perfekt» spielen und er habe «großen Respekt» vor der Mannschaft, sagte Japans Coach. «Aber dennoch glauben wir, dass wir eine Chance auf den Sieg haben.» Das Spiel sei so oder so «eine sehr gute Erfahrung für die Weiterentwicklung unseres Fußballs in Japan».

Japans Trainer schwärmt über Ancelotti

Moriyasu sagte über Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti, dass er ihn «bewundere», auch wegen der großen Siege in der Champions League. Der Italiener habe keine leichte Aufgabe übernommen, «aber er liefert Ergebnisse».