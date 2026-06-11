Kurz vor dem WM-Start muss Japan einen herben Rückschlag hinnehmen. Davon profitiert ein Spieler aus der Bundesliga.

Dallas (dpa) – Japan muss bei der Fußball-WM auf Kapitän Wataru Endo verzichten. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Liverpool ist nach einer Verletzung nicht rechtzeitig für die Weltmeisterschaft fit geworden. Endo hatte sich die Verletzung im Testspiel gegen Island vor zwei Wochen zugezogen. Für ihn wurde der Gladbacher Angreifer Shuto Machino nachnominiert.

Als neuer Kapitän soll nun der frühere Bundesligaprofi Ko Itakura die Japaner aufs Feld führen. Japan startet am Sonntag in Dallas gegen die Niederlande in die WM. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe F sind Schweden und Tunesien.