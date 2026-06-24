«Schwacher Abklatsch» und «glanzlos»: Die englischen Medien kritisieren den Auftritt der Engländer gegen Ghana. Ein Ex-Nationalspieler bemängelt eine Personalentscheidung von Trainer Tuchel.

Boston (dpa) – Nach dem enttäuschenden 0:0 der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ghana reagiert die bekanntlich nicht zimperliche britische Presse kritisch auf das zweite WM-Spiel unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel. Die Three Lions gehen zwar als Gruppenerster in den abschließenden Spieltag, doch sie verpassten den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde.

«The Sun»

«Wieder einmal nur ein schwacher Abklatsch, sowohl was die Intensität als auch den Ehrgeiz angeht (...) Und obwohl es nie wirklich einen Moment gab, in dem es so aussah, als könnte England verlieren, drohten sie nur selten wirklich, den Sieg zu erringen, der die Qualifikation mit einem Spiel Vorsprung gesichert hätte.»

«Mirror»

«Ein glanzloses England scheitert an einem robusten Ghana in einem langweiligen WM-Spiel»

«Guardian»

«England mühte sich gegen die extrem defensive ghanaische Mannschaft ab, Torchancen zu kreieren, und die einzigen spannenden Momente kamen erst ganz am Ende (...) Immerhin hat England nicht verloren, und das Unentschieden im zweiten Spiel war auch nicht das schlechteste Ergebnis. War es besser, den Punkt mitzunehmen, anstatt alles auf eine Karte zu setzen und am Ende leer auszugehen? Es war jedenfalls eine überlegtere und ausgeglichenere Leistung als gegen Kroatien.»

«The Telegraph»

Der frühere Nationalspieler Jamie Carragher, Idol beim FC Liverpool, kritisierte in einer Kolumne den generellen Verzicht Tuchels auf Chelsea-Offensivspieler Cole Palmer: «Palmer zu Hause zu lassen, war eine Entscheidung, die Tuchel noch bereuen wird. Das Unentschieden gegen Ghana zeigt, dass ein genialer Spieler benötigt wird, um die tiefstehende Abwehr zu knacken – es ist schade, dass Englands kreativster Zehner nicht bei der Weltmeisterschaft dabei ist.»