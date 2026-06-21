Ecuador galt als Geheimfavorit für die WM. Nun droht nach der Nullnummer gegen Karibik-Insel Curaçao das schnelle Aus. Den Südamerikanern hilft wohl nur noch ein Sieg gegen Deutschland.

Kansas City (dpa) – Ecuadors Stars um die Champions-League-Finalisten Piero Hincapie und William Pacho sanken nach der Schmach auf den Rasen von Kansas City. Der nächste deutsche WM-Gegner mit einem Gesamtmarktwert von rund 370 Millionen Euro ist an einem 37 Jahre alten Torwart-Nobody verzweifelt und hat sich gegen Fußball-Zwerg Curaçao eine Nullnummer geleistet. «Es ist eine harte Zeit für die Fans in Ecuador», räumte Trainer Sebastián Becaccece ein.

Curaçao-Keeper vereitelt 15 Chancen

Im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland geht es am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) nicht mehr wie erhofft um den Gruppensieg. Sondern nach zwei Spielen, null Toren und gerade mal einem Punkt nur um den Verbleib bei der XXL-WM. «Wir müssen nun ein Team schlagen, das wir noch nie zuvor geschlagen haben», sagte der Argentinier Becaccece. Sein Zusatz «Warum nicht?» klang fast schon nach einer rhetorischen Frage.

Das späte 0:1 gegen die Elfenbeinküste und das 0:0 trotz klarer Überlegenheit gegen den Debütanten sind unglückliche Ergebnisse für die Ecuadorianer, die in der Qualifikation in Südamerika noch Platz zwei hinter Weltmeister Argentinien belegt hatten. Im Arrowhead-Stadium von Kansas City kamen sie am Samstagabend (Ortszeit) einfach nicht an Eloy Room, der 15 Chancen Ecuadors vereitelte, vorbei.

Das Team um Pacho, Hincapie und 115-Millionen-Euro Transfer Moises Caicedo steht in der Gruppe E am Abgrund. Nur ein Sieg gegen die bisher makellose DFB-Elf, die bereits als Gruppensieger feststeht, dürfte noch ins angestrebte Sechzehntelfinale führen. Und wenn Curaçao (1 Punkt) nicht sensationell die Elfenbeinküste (3) besiegt, führt für Ecuador selbst bei einem Erfolg über den viermaligen Weltmeister der Weg nur noch über die besten Dritten ins Ziel.