Mexiko-Stadt (dpa) - Das erste K.-o.-Spiel von WM-Mitgastgeber Mexiko verzögert sich. Etwa eine Stunde vor dem geplanten Spielbeginn um 19.00 Uhr Ortszeit (03.00 MESZ/MagentaTV) gab der Stadionsprecher die Verspätung wegen der Witterung bekannt. Mexiko trifft im Sechzehntelfinale auf Ecuador. Wann die Partie angepfiffen sollte, blieb zunächst unklar. «Das Spiel beginnt, sobald es als sicher erachtet wird», hieß es im Aztekenstadion.

Ein Gewitter setzte am späten Nachmittag ein, zudem regnete es heftig. Auf den Straßen in Mexiko-Stadt kam es zu deutlichen Verzögerungen. Zahlreiche Fans waren weniger als eine Stunde vor dem Anpfiff noch nicht im Aztekenstadion, das mit über 80.000 Zuschauern wieder ausverkauft war. Die, die da waren, wurden mit Musik unterhalten.