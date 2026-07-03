Das WM-Achtelfinale im Aztekenstadion zwischen Mexiko und England könnte Medien zufolge um mehrere Stunden vorverlegt werden. Der Grund ist angeblich die Angst vor schweren Gewittern.

Mexiko-Stadt (dpa) – Die WM-Organisatoren prüfen Medien zufolge, den Achtelfinal-Kracher bei der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Mitgastgeber Mexiko und England um mehrere Stunden nach vorn zu verlegen. Hintergrund soll demnach die Sorge um die Folgen schwerer Gewitter sein, die für den Abend des Spiels vorhergesagt sind.

Mexikanische Medien wollen erfahren haben, dass der Anstoß bereits am Sonntag um 12.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ/Magenta TV) im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt erfolgen soll. Auch britische Medien berichteten über Gedankenspiele, den Anpfiff um sechs Stunden nach vorn zu verlegen. Der Weltverband FIFA bestätigte dies zunächst nicht.

Zuletzt hatte die Sechzehntelfinal-Partie der Mexikaner gegen Ecuador wegen eines schweren Gewitters mit einer Stunde Verspätung begonnen. Gemäß des FIFA-Regelwerks kann der Dachverband WM-Partien nach eigenem Ermessen absagen, verschieben oder an einen anderen Ort verlegen.

England-Profis geben sich unbeeindruckt

Für die Engländer bedeutet es eine weitere Herausforderung. Trainer Thomas Tuchel hatte sich wegen der ungewohnten Höhe – das Aztekenstadion liegt über 2200 Meter über dem Meeresspiegel – für eine frühere Anreise und zwei Nächte in Mexiko-Stadt entschieden. Offiziell erklärte der englische Verband kurz vor dem Abflug des Teams nach Mexiko, er wisse nichts von einer Verlegung.

Mittelfeldspieler Morgan Rogers beteuerte: «Das hat keinen Einfluss auf uns. Egal, zu welcher Uhrzeit wir spielen, wir werden bereit sein.» Auch sein Teamkollege Marcus Rashford zeigte sich unbeeindruckt von den Spekulationen. «Egal, was alles auf uns zukommt: Wir werden rausgehen, um das Spiel zu gewinnen», sagte Rashford.