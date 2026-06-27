Gegen die französische Offensivpower braucht Schweden ein Abwehrbollwerk - doch das bröckelt schon vor dem Anpfiff. Ein gesetzter Innenverteidiger kann bei der WM nicht mehr spielen.

Dallas (dpa) – Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft muss für den Rest der WM auf ihren Stammspieler Isak Hien verzichten. Der 27-Jährige, der in allen drei Gruppenspielen als Innenverteidiger in der Startelf aufgelaufen war, kann aufgrund einer Verletzung aus dem Spiel gegen Japan (1:1) nicht mehr mitwirken. Das teilte der schwedische Fußball-Verband mit.

Das Dreikronenteam spielt im Sechzehntelfinale am Dienstag (23 Uhr) in East Rutherford gegen Frankreich. Der Sieger dieser Partie trifft auf das deutsche Team, sollte die DFB-Elf ihr erstes K.-o.-Runden-Spiel gegen Paraguay gewinnen.