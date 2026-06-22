An seinen emotionalen Brief in jungen Jahren an Lionel Messi erinnert sich Enzo Fernández auch heute noch oft. Damals wollte er sein Idol vom Rücktritt abbringen, jetzt spielen beide Seite an Seite.

Arlington (dpa) – Als Enzo Fernández 15 Jahre alt war, veröffentlichte er auf Facebook einen Brief an sein großes Idol Lionel Messi. Der argentinische Ausnahmefußballer war nach der Final-Niederlage bei der Copa América 2016 gegen Chile aus der Nationalmannschaft zurückgetreten – und der junge Enzo versuchte, ihn mit emotionalen Worten zum Umdenken zu bewegen.

«Mach, was du willst, Lionel, aber bitte denke darüber nach, zu bleiben. Bleibe und habe Spaß», schrieb der heutige Mittelfeldstar damals in seinem Brief. Er entschuldigte sich bei Messi für den Druck, den das ganze Land auf ihn ausgeübt habe. «Dich in der Albiceleste spielen zu sehen, ist der größte Stolz auf der Welt. Spiele aus Spaß, denn du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Spaß wir haben, wenn du Spaß hast.»

«Heute bräuchte ich Bücher»

Messi kehrte zurück ins Nationalteam, fand seinen Spaß wieder und führte die Albiceleste 2022 zum WM-Titel – mit Fernández an seiner Seite. «Ja, ich denke oft an den Brief zurück», sagte Fernández darauf angesprochen vor dem heutigen zweiten WM-Gruppenspiel im Dallas-Stadion gegen Österreich (19 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV).

«Und ich denke, heute würde ich noch viel emotionaler schreiben, denn ich teile so viel an Erinnerungen und Erlebnissen mit ihm», sagte der Profi des FC Chelsea: «Ich glaube, heute bräuchte ich Bücher, um auszudrücken, was wir alles gemeinsam erlebt haben, was ich von ihm gelernt habe.»