Philadelphia (dpa) – Der Trainer der Elfenbeinküste, Emerse Faé, hat Bastian Schweinsteiger scharf für dessen Aussage über den Spielstil der Afrikaner kritisiert. «Das ist traurig. Wir könnten es rassistisch nennen. Als ich seinen Kommentar gehört habe, war ich enttäuscht. Ich habe keine andere Möglichkeit, als das zu akzeptieren», antwortete Faé, als er nach dem Einzug in die K.-o.-Runde auf die Äußerung des früheren DFB-Profis angesprochen wurde. Er könne nicht ändern, was Schweinsteiger oder andere Leute erzählen.

Wenige Tage zuvor war Schweinsteiger für Äußerungen über den Fußball der Elfenbeinküste kritisiert worden. Der frühere Nationalspieler und aktuelle ARD-Experte beschrieb das Spiel des deutschen Gruppengegners, wie in Videos zu sehen ist, als «bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, bisschen vielleicht auch manchmal nicht ganz so von der Taktik geprägt ist. Wir müssen uns einstellen, dass es unberechenbar wird manchmal.»

Faé: «Ich stimme ihm nicht zu»

Schweinsteiger wurde kritisiert, mit seinen Äußerungen rassistische Stereotype zu verbreiten. «Ich stimme ihm nicht zu. Alles, was ich tun kann, ist zu zeigen, dass wir nicht nur physisch spielen, sondern auch taktisch und technisch», sagte Faé weiter. Schweinsteiger sei ein weltweiter Star, der vielleicht etwas in Vergessenheit geraten sei und vielleicht etwas Aufmerksamkeit brauche.

Schweinsteigers Aussage traf Faé auch persönlich, weil er ein riesiger Fan des ehemaligen deutschen Nationalspielers gewesen sei. Er habe ihn immer bewundert und sei von Freunden aufgrund seiner großen Begeisterung für den Deutschen sogar Bastian genannt worden, berichtete der 42-Jährige weiter.

So reagierte Jürgen Klopp auf die Aussagen

Angesprochen auf Schweinsteigers Aussagen hatte Jürgen Klopp am Mittwoch gereizt reagiert. Der langjährige Trainer des FC Liverpool und von Borussia Dortmund sprach in einem Video der Deutschen Welle am Rande der WM bei einem Medientermin in New York von einem ernsten Thema. «Und ich weiß nicht einmal, was man Angemessenes sagen sollte. Für afrikanische Menschen ist es eine Sache, für andere Menschen ist es eine andere», sagte Klopp.