Für TV-Experte Christoph Kramer kommt bei den neuen WM-Halbzeit-Interviews wenig herum. Der Weltmeister von 2014 erklärt, warum sie den Spielern sogar schaden.

Berlin (dpa) – TV-Experte Christoph Kramer ist kein Freund der neuen Halbzeit-Interviews bei der Fußball-WM. «Katastrophal», antwortete der Weltmeister von 2014 auf die Frage von ZDF-Moderator Jochen Breyer, wie Per Mertesacker und er diese fänden. Mertesacker sagte nur: «Schwierig.» Direkt zuvor war Brasiliens Kapitän Marquinhos im Spiel gegen Marokko (1:1) zum Pausen-Interview gebeten worden. «Wir schauen einfach, wie es weitergeht», hatte er laut Übersetzer unter anderem gesagt.

«Das geht wirklich nicht. Weil du bist schon in einem Fokus. Und du nimmst auch jedem Spieler dann ja drei Minuten», legte Kramer nach. «Du nimmst Marquinhos drei Minuten von einer echt wichtigen Halbzeit.» Außerdem komme bei so einem Gespräch «ja auch nix Vernünftiges bei herum. Also was willst du da sagen?» Marquinhos' Antworten seien «nullachtfünfzehn» gewesen.