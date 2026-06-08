Nach dem Elfmeter-Coup gegen Italien geht Außenseiter Bosnien zuversichtlich an den WM-Start. Der Nationalcoach hofft auf die rechtzeitige Genesung des Torhelden aus der Bundesliga.

Toronto (dpa) – Bosniens Nationalcoach Sergej Barbarez hat die Verjüngung im Team als Schlüssel für den Erfolg auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft bezeichnet. «Die Jungen haben mit ihrer Art unseren erfahrenen Spielern eine totale Begeisterung gegeben. Edin Dzeko hat in seiner Karriere alles erreicht. Aber wenn ich sehe, wie er oder auch Sead Kolasinac oder Nikola Katic von den Jungs angesteckt wurden, dann geht mir das Herz auf», sagte Barbarez in einem «Kicker»-Interview.

«Nicht da, um nur Zuschauer zu sein»

Bosnien hatte sich in den Playoffs im Elfmeter-Drama gegen Italien das Ticket für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gesichert. Dort trifft die Barbarez-Auswahl in der Gruppe auf Schweiz, Kanada und Katar. «Wir wissen, wo wir herkommen. Wir sind aber auch nicht da, um nur Zuschauer zu sein. Wir haben die Ambition, die Vorrunde zu überstehen», sagte Barbarez.

Die Erwartungshaltung in der Heimat ist groß. «Wir wollen ja, dass Euphorie herrscht. Wir alle haben die Bilder in unseren Köpfen abgespeichert, wie wir nach dem Sieg gegen Italien in Sarajevo empfangen worden sind», sagte der frühere HSV-Profi Barbarez.

Hoffen auf Tabakovic

Der 54-Jährige hofft, dass der zuletzt vom Hoffenheim an Mönchengladbach ausgeliehene Haris Tabakovic nach seiner Fußverletzung bei der WM zum Einsatz kommt. «Der Heilungsverlauf ist sehr gut, Haris fühlt sich gut. Realistisch ist, wenn alles gut geht, dass er zwischen dem zweiten und dritten Spiel einsatzbereit sein kann», sagte der Nationaltrainer über den Torhelden der Qualifikation. Tabakovic hatte in der regulären Spielzeit getroffen und später seinen Elfmeter verwandelt.

Am Freitag (21.00 Uhr/MESZ) startet das Team von Bosnien und Herzegowina in Toronto gegen Co-Gastgeber Kanada in das Turnier. Das von Schalke-Stürmer Dzeko angeführte Team ist zum zweiten Mal nach 2014 beim wichtigsten Turnier der Welt dabei.