Noch nie hat sich eine schottische Mannschaft für die K.o.-Runde einer Fußball-WM qualifiziert. Das kann sich am Donnerstag ändern. Der Gegner weckt eine Menge Erinnerungen beim Coach.

Miami (dpa) – Schottland will in seinem letzten Gruppenspiel gegen Brasilien WM-Geschichte schreiben. «Schottische Teams haben es noch nie geschafft, die Gruppenphase zu überstehen. Dass als erstes Team zu erreichen, wäre etwas Besonderes», sagte Trainer Steve Clarke bei seiner Pressekonferenz zu der Partie in Miami (Donnerstag, 00.00 Uhr, Magenta TV).

Mit drei Punkten nach zwei Spielen liegen die Schotten einen Zähler hinter Brasilien und Marokko zurück (je vier). Das Weiterkommen hat Clarkes Team damit in der eigenen Hand. Die Aufgabe gegen den Rekord-Weltmeister ist jedoch sehr schwer.

Erinnerungen an WM 1970

«Wir spielen gegen einen riesigen Gegner, einen der meist ikonischen und meist dekorierten in der Geschichte der WM», sagte der Coach. Ihn selbst mache es stolz, «als Trainer in ein WM-Match gegen Brasilien involviert zu sein. Meine erste WM-Erinnerung, als ich klein war, ist das brasilianische Team von 1970. Sie waren fantastisch!»

Der 62-Jährige schaute noch ein zweites Mal zurück, als es gebeten wurde, Brasiliens Stürmerstar Vinicius Junior von Real Madrid zu beschreiben. «Er ist ein besonderer Spieler», sagte Clarke. «Ich war früher Außenverteidiger. Und er ist der Typ von Spieler, gegen die du nie spielen wolltest. Ein top, top Spieler.»