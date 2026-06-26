Alphonso Davies ist das Aushängeschild des kanadischen Fußballs, bei der Heim-WM bisher aber nur Zuschauer. In der K.-o.-Phase soll der Bayern-Profi nach seiner Verletzungspause endlich zurückkehren.

Inglewood (dpa) – Im ersten Sechzehntelfinale der WM-Geschichte soll Kanadas Anführer Alphonso Davies endlich seinen Premieren-Auftritt beim XXL-Turnier bekommen. Und den Co-Gastgeber am besten gleich in die Runde der besten 16 Teams führen. «Er ist bereit und wird spielen», verkündete Kanadas Trainer Jesse Marsch vor dem Duell mit Südafrika am Sonntag (21.00 Uhr/MagentaTV) in Inglewood bei Los Angeles.

Doch steht Davies nach seiner durch eine Oberschenkelverletzung erzwungenen Zuschauerrolle in den drei Vorrundenpartien auch auf Anhieb in der Startelf? «Das wird sich zeigen», beschied Marsch und rief den wissbegierigen Reportern lachend zu: «Soll ich euch etwa die Aufstellung und den Matchplan geben?»

Wie fit ist Davies wirklich?

Wochenlang hat Davies um seine WM-Chance gekämpft. Nun könnte er sie endlich bekommen. Oder ist alles wieder nur ein Bluff – so wie vor dem Gruppenfinale gegen die Schweiz? Schon da hatte Marsch einen Einsatz des Bayern-Profis angekündigt. Am Ende verfolgte Davies das 1:2 nur auf der Bank. Und Marsch räumte hinterher freimütig ein: «Alphonso war noch nicht bereit. Ich habe ihn als Ablenkungsmanöver benutzt.»

Die entscheidende Frage lautet: Ist Davies nach einer Anfang Mai im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain erlittenen Muskelverletzung fit genug, um Kanada im ersten K.-o.-Spiel der Verbandsgeschichte bei einer Weltmeisterschaft zum Erfolg zu führen? Darüber diskutieren die Fans an den Stammtischen ebenso wie die TV-Experten in den täglichen Sportsendungen.

Außenbahnspieler ist das Aushängeschild

Der 25-Jährige ist das Aushängeschild des kanadischen Fußballs, der sich bei dieser WM auf den Weg gemacht hat, ein klein wenig aus dem großen Schatten der Top-Sportarten Eishockey und Baseball herauszutreten. Sein Profidebüt bei den Vancouver Whitecaps gab er mit 15 Jahren und 212 Tagen – als jüngster Spieler der kanadischen Fußball-Historie.

Kurz nach seiner Einbürgerung bestritt der in einem Flüchtlingslager in Ghana geborene Davies, dessen Eltern vor dem Bürgerkrieg in Liberia geflohen waren, im Juni 2017 sein erstes Länderspiel für die Ahornblatt-Auswahl. In bisher 58 Einsätzen erzielte er 15 Tore – darunter der erste WM-Treffer Kanadas überhaupt beim Turnier 2022 in Katar.

Seit 2018 hat Davies seine sportliche Heimat in Deutschland gefunden. Mit Bayern München gewann er sechs Meistertitel, zweimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League. Ständiger Begleiter waren jedoch Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwarfen.

Schlägt gegen Südafrika die WM-Stunde von Davies?

So auch in der jüngeren Vergangenheit. Im Vorjahr trat er wegen eines Kreuzbandrisses fast gar nicht in Erscheinung, in diesem Jahr musste er schon dreimal mehrere Wochen aussetzen. Auch deshalb hat sich der Rekordmeister aus München nach einer Alternative für die linke Abwehrseite umgeschaut – und mit Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt auch gefunden. Der Transfer des Nationalspielers soll laut Medienberichten fix sein.

Während Davies beim FC Bayern trotz eines erst unlängst bis 2030 verlängerten Vertrages möglicherweise vor einer ungewissen Zukunft steht, ist seine Rolle im Team Kanada klar definiert. «Er ist unser Kapitän und bester Spieler», lobte Marsch den schnellen Außenbahnspieler.

Generell habe Davies einen «großen Einfluss, sowohl physisch und spielerisch als auch mental und psychologisch», so Marsch. Das zeigte sich eindrucksvoll vor dem WM-Auftakt der Kanadier gegen Bosnien-Herzegowina, als Davies seine Mitspieler mit einer emotionalen Kabinenansprache auf das Turnier einschwor.

Gegen Südafrika möchte Davies nun auch auf dem Rasen vorangehen und mithelfen, das kanadische WM-Märchen fortzuschreiben. Dafür drückt ihm auch sein früherer Weggefährte Mats Hummels die Daumen. «Er ist ein richtig guter Junge. Ich würde es ihm von Herzen gönnen, dass wir ihn hier noch auf dem Platz sehen», sagte der ehemalige Bayern-Profi unlängst bei MagentaTV.