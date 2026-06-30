England kämpft bei der WM mit personellen Sorgen vor dem ersten K.-o.-Spiel. Auf einer Position wird es für das Team von Coach Thomas Tuchel richtig eng.

Kansas City (dpa) – Englands deutscher Trainer Thomas Tuchel muss bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo sehr wahrscheinlich auf Reece James und Jarell Quansah verzichten. Das Außenverteidiger-Duo konnte verletzungsbedingt nicht am Abschlusstraining in Kansas City teilnehmen und droht für die Partie an diesem Mittwoch (18.00 Uhr MEZ) in Atlanta auszufallen.

Personell wird es für Tuchel auf der rechten Außenverteidiger-Position nun langsam eng. Vor Beginn der Weltmeisterschaft hatte bereits Tino Livramento wegen einer Verletzung passen müssen. Dennoch gehen die Three Lions als klarer Favorit ins Duell mit dem Kongo. Zumal Mittelfeldstratege Declan Rice wieder in die Startelf rücken wird.