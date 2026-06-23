Über kaum ein Thema wird bei dieser WM mehr gesprochen als über die Trinkpausen. Auch England-Coach Thomas Tuchel hat eine Meinung - eigentlich sogar zwei.

Boston (dpa) – Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist beim Thema Trinkpausen während der Fußball-WM hin- und hergerissen. «Es unterbricht und verändert den Rhythmus des Spiels mehr, als ich gedacht habe», sagte Tuchel angesprochen auf die bei den Fans umstrittenen Unterbrechungen in der Mitte beider Halbzeiten. «Es unterteilt das Spiel quasi in vier Viertel, das verändert schon den Charakter eines Fußballspiels», sagte der Coach der Three Lions in Boston vor dem England-Spiel gegen Ghana an diesem Dienstag (22.00 Uhr MEZ).

Als Trainer möge er die Unterbrechungen «weil ich Einfluss nehmen kann», sagte Tuchel. «Aber als Liebhaber des Fußballs fände ich es besser, wenn durchgespielt wird.» Aus Gründen der Fairness mache es aber Sinn, es bei allen Spielen gleichzumachen – auch wenn für das Spiel England gegen Ghana in Boston am Dienstag 20 Grad und Regen angesagt sind.