Thomas Tuchel hat in England einen Vertrag bis 2028. Ob er diesen erfüllen darf, hängt vom Abschneiden bei der WM ab.

Kansas City (dpa) – Nur weil Thomas Tuchel seinen Vertrag als englischer Nationaltrainer vor einiger Zeit bis 2028 verlängert hat, bedeutet das nicht, dass der deutsche Trainer die Three Lions bei der Heim-EM in zwei Jahren auch trainieren wird. Dafür muss der 52-Jährige bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko erst einmal liefern.

«In jedem Vertrag mit der FA ist eine Leistungsklausel verankert, aber ich werde nicht ins Detail gehen, was diese beinhaltet», sagte Mark Bullingham, Chief Executive Officer des englischen Fußball-Verbandes FA vor dem ersten Spiel der Engländer bei der Weltmeisterschaft an diesem Mittwoch (22.00 Uhr MESZ) gegen Kroatien.

Lob für Tuchel

In England hatte es Kritik daran gegeben, dass der Vertrag mit Tuchel bereits vor der WM verlängert wurde. Bullingham verteidigte diese Entscheidung nun. «Die Realität ist, dass er ein Top-Level-Coach ist, der nachgefragt sein würde», sagte Bullingham. «Und wir wussten, dass wir jemanden haben, der einen wirklich guten Job macht und wir können nicht erwarten, dass er einfach wartet und schaut, wie es läuft», sagte Bullingham.

Tuchel hatte den Job als englischer Nationalcoach Anfang 2025 angetreten. Das Ziel in den USA, Kanada und Mexiko ist der WM-Titel. Es wäre der erste seit 60 Jahren.