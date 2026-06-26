Luis Díaz von Bayern München gehört bislang zu den auffälligen Spielern dieser WM. Sein Trainer gerät regelrecht ins Schwärmen über ihn.

Miami (dpa) – Kolumbiens Trainer Nestor Lorenzo hat bei der Fußball-WM seine Hochachtung für Bayern Münchens Bundesliga-Spieler Luis Díaz formuliert. Bei der Pressekonferenz zum letzten Gruppenspiel gegen Portugal in Miami (Sonntag, 1.30 Uhr/ZDF und Magenta TV) sagte er: «Lucho Díaz ist für Kolumbien bereits eine Führungspersönlichkeit – nicht nur durch seine Spielweise, sondern auch durch seinen Charakter, seine Bescheidenheit, seinen Einsatz und seine Vorbildfunktion.»

Der deutsche Meister hatte den 29 Jahre alten Díaz vor einem Jahr für rund 70 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet. Auch darin sieht Kolumbiens Trainer eine Vorbildfunktion seines Stars: «Spieler zu Topclubs zu bringen, ist eines unserer Ziele», sagte Lorenzo. «Hoffentlich katapultiert diese WM viele Spieler in die Weltspitze und hilft uns, das Niveau anderer Nationalmannschaften zu erreichen.»

Ein Beispiel dafür sei der Außenverteidiger Daniel Muñoz, der mit Crystal Palace die europäische Conference League gewann und bei dieser Weltmeisterschaft bereits zwei Tore erzielte: «Er ist ein moderner Außenverteidiger, ganz nach dem Vorbild der Weltbesten. Gott sei Dank spielt er für Kolumbien», sagte sein Trainer.