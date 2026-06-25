Mexiko-Stadt (dpa) – Guillermo Ochoa küsste die Pfosten seines Tores und konnte die Tränen nicht mehr verbergen. Diesen Abend des 24. Juni 2026 wird er nie vergessen. Als alle schon abgehakt hatten, dass Ochoa doch noch mal seinen großen WM-Auftritt im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt bekommen würde, kam es anders. «Es war ein schöner Tribut an Memo», sagte Javier Aguirre mit einem zufriedenen Lächeln nach der Partie.

Der Coup vom Coach

Mexikos Trainer wechselte beim Stand von 2:0 für Mexiko gegen Tschechien den Keeper. In der 78. Minute machte die bisher bei der WM unbezwungene 26 Jahre alte Nummer eins, Raúl Rangel, Platz für die Torwart-Ikone des mexikanischen Fußballs. Für Ochoa, der nach dieser WM mit dann 41 Jahren seine Karriere beenden wird.

Das Stadion, in dem er vor dem WM-Eröffnungsspiel minutenlang noch im schicken Anzug allein auf dem Rasen gewesen war und schon da die Ovationen in sich aufgesogen hatte, wurde zum Epizentrum einer Stimmungsexplosion im ganzen Land.

Keine Probleme für Ochoa

Die gute Viertelstunde hielt Ochoa seinen Kasten sauber, er hatte mehrere Ballkontakte, jeder davon wurde gefeiert. Nach dem Schlusspfiff zum 3:0 warfen seine Mitspieler Ochoa in die Luft.

Mexiko schaffte zum ersten Mal drei Siege in drei Vorrundenspielen und hatte sich als erste Mannschaft für die erste K.o.-Runde qualifiziert – gespielt wird ebenfalls im Aztekenstadion. Nur wird dann für einen Ehreneinsatz von Ochoa keine Gelegenheit mehr sein.

Kein Sinn mehr weiterzuspielen

Die Nationalmannschaft sei immer sein Kompass gewesen, hatte er jüngst der FIFA gesagt. Aber jetzt gehe diese Zeit zu Ende. «Ich sehe keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen.» Ochoa kommt nun auf 154 Einsätze für 'El Tri', es ist seine sechste WM, bei zwei Endrunden (2006 und 2010) war er aber nicht zum Einsatz gekommen. Nach der WM wird seine Karriere enden – mit der Erinnerung an den Abend des 24. Juni 2026 in Mexiko-Stadt.