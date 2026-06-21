Frankreich hat enorme Offensiv-Power. Gegen den Irak wäre ein hoher Sieg nicht überraschend. Wie will der Außenseiter das verhindern?

Santa Clara (dpa) – Die französische Offensive um Megastar Kylian Mbappé von Real Madrid und Bayerns Ausnahmekönner Michael Olise zählt zur besten, die es auf der Welt gibt. Wie will man die nur stoppen? Graham Arnold hat da so eine Idee. «Ich habe gefragt, ob wir mit drei Torhütern spielen können, aber sie haben nein gesagt», sagte der irakische Fußball-Nationaltrainer vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen Frankreich am Montag (23.00 Uhr/ARD und MagentaTV) und lächelte.

Nur mauern will der Australier aber trotzdem nicht. «Ich bin ein Trainer, der immer in ein Spiel geht, um zu gewinnen – nicht, um es nicht zu verlieren», stellte der 62-Jährige vor dem Duell des krassen Außenseiters gegen den Turnier-Mitfavoriten klar. Dieses Mindset wolle er auch seinen Spielern mitgeben.

Frankreich hatte sein erstes Spiel bei dieser WM auch dank eines Doppelpacks von Mbappé 3:1 gegen Senegal gewonnen. Der Irak unterlag Norwegen um Ausnahme-Angreifer Erling Haaland mit 1:4.