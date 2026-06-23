Spielt er - oder nicht? Nach der schwachen Leistung im ersten Spiel der Portugiesen wachsen die Zweifel an dem Superstar. Heute geht es gegen einen weiteren Außenseiter.

Houston (dpa) – Der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martínez ist der Frage nach dem Stammplatz von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ausgewichen. «Ich kann noch nicht über die Startelf informieren, weil ich meine Spieler noch nicht informiert habe», antwortete Martínez vor dem Spiel gegen Außenseiter Usbekistan heute (19.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Houston auf die Frage, ob Ronaldo von Beginn an spielen werde.

«Ich bevorzuge, nicht öffentlich über etwas zu sprechen, das noch nicht mit meinen Spielern besprochen wurde», sagte Martínez, der mit seinem Team nach dem schwachen 1:1 zum Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo massiv in die Kritik geraten war. Insbesondere der mehrfache Weltfußballer Ronaldo war angezählt worden, der 41-Jährige wirkte im Sturm wie ein Fremdkörper in der portugiesischen Auswahl.

Trainer: Haben uns kritisch hinterfragt

Kritik gehöre zur Arbeit und zum Prozess dazu, sagte Martínez. «Wir haben drei Spiele in der Gruppenphase, daher ändert sich nichts. (...) Wir haben erkannt, wo wir Fehler gemacht haben, was wir nicht erreichen konnten und was wir ändern müssen.» Es gebe keine Mannschaft, die bereits «vollkommen vorbereitet und perfekt» ins Auftaktspiel gegangen sei. «Wir mussten uns selbst kritisch hinterfragen und eine ehrliche Selbstbewertung vornehmen – und das haben wir getan», sagte Martínez.

Die Auswahl des Europameisters von 2016 liegt derzeit in der Gruppe K mit einem Punkt auf Platz drei. Tabellenführer ist Kolumbien – Portugals Gegner im abschließenden Gruppenspiel in der Nacht zu Sonntag.