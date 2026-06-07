Sympathieträger sind die Fußballer von der Insel schon, nun haben sie sich Selbstvertrauen für den WM-Auftakt gegen Deutschland geholt.

Willemstad (dpa) – Deutschlands WM-Auftaktgegner Curaçao hat sich mit einem 4:0 (0:0) gegen den Inselnachbarn Aruba den erhofften Schwung für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada geholt. Der frühere Hoffenheimer Joshua Brenet (53. Minute), Jeremy Antonisse (68.), Livano Comenencia (83.) und Juninho Bacuna (90.+1) sorgten mit ihren Toren in der zweiten Hälfte für den ersten Sieg unter Trainer Dick Advocaat nach dessen Comeback an der Seitenlinie. Der WM-Debütant wurde nach der Partie von den Fans ausgelassen bejubelt und verabschiedet.

Curaçao trifft am kommenden Sonntag (19.00 Uhr/MESZ) in Houston auf die DFB-Elf und ist dabei krasser Außenseiter. Weitere WM-Gegner sind Ecuador und zum Vorrundenabschluss die Elfenbeinküste.