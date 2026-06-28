Zurück nach einem schweren Schicksalsschlag: Trainer Didier Deschamps schwört Frankreich vor dem K.-o.-Duell mit Schweden auf den WM-Traum ein – und spricht vom Gipfelsturm.

Boston (dpa) – Nach der Beerdigung seiner Mutter ist Frankreichs Trainer Didier Deschamps in die USA zurückgekehrt und hat seine Mannschaft auf das erste Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Schweden eingeschworen. Ein vom französischen Verband auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt den 57-Jährigen bei einer leidenschaftlichen Ansprache an seine Spieler.

«Der erste Wettbewerb ist vorbei. Aber es gibt einen Zweiten. Die von euch, die bereits eine WM gespielt haben, wissen, jetzt ändert sich alles. Es ist derselbe Wettbewerb aber irgendwie doch ein anderer. Jedes Spiel kann das letzte sein», warnte der 57-Jährige die Équipe Tricolore vor dem Sechzehntelfinale am Dienstag (23.00 Uhr/MagentaTV).

Beerdigung der Mutter war am Spieltag

Frankreich will seinen scheidenden Trainer mit dem dritten WM-Titel der Verbandsgeschichte verabschieden. Wegen des Todes seiner Mutter war Deschamps zu Wochenbeginn in die Heimat gereist. Am Tag des 4:1-Erfolgs gegen Norwegen fand die Beerdigung statt. In seiner Abwesenheit hatte Assistenzcoach Guy Stéphan den Weltmeister-Coach von 2018 vertreten.

Schweden dürfte für das französische Star-Ensemble um Kylian Mbappé, Bayern-Profi Michael Olise und Ousmane Dembélé im Normalfall keine allzu große Hürde sein. Für die Équipe Tricolore soll das Duell vielmehr nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum möglichen Achtelfinal-Kracher gegen Deutschland werden.

«Ihr seid selbstbewusst genug und ihr seid fähig, etwas Großes zu erreichen», sagte Deschamps und verglich die Mission WM-Titel mit einer Bergbesteigung. Je näher man dem Gipfel komme, desto schwieriger würden die Herausforderungen, erklärte der 57-Jährige.

Zidane steht bereit

Deschamps ist seit 2012 Nationalcoach und holte mit der Auswahl 2018 den WM-Titel. Nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko soll er Berichten zufolge von Frankreichs Fußball-Legende Zinédine Zidane abgelöst werden.