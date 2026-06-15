Spanien taumelt, Kap Verde bejubelt das 0:0: Nach der großen WM-Sensation gibt es von der internationalen Presse viel Lob für den Außenseiter – und Spott für den Europameister.

Atlanta (dpa) – Europameister Spanien ist mit einem enttäuschenden 0:0 gegen den krassen Außenseiter und WM-Neuling Kap Verde in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Das schreibt die internationale Presse zu einer der größten Sensationen der WM-Geschichte.

Spanien

«Marca»: «Ein Desaster zum Auftakt. Die spanische Nationalmannschaft, nicht wiederzuerkennen, ohne Fußball, Ideen und Mittel, ist nicht in der Lage, gegen Kap Verde zu gewinnen, das zum Protagonisten eines Wunders wird.»

«AS»: «Spanien versagt bei seinem WM-Auftakt gegen Kap Verde. Nicht einmal der Einsatz von Lamine konnte den schlechten Eindruck in Atlanta wettmachen.»

«Mundo Deportivo»: «Enttäuschender Start für Spanien, das sich gegen Kap Verde nicht durchsetzen konnte. La Roja, die das Spiel dominierte und es unermüdlich versuchte, kam bei ihrem WM-Debüt ins Stocken und schaffte es nicht, Vozinha, den MVP des Spiels, zu überwinden. Lamine Yamal kam in der zweiten Halbzeit zur Rettung, doch es reichte nicht aus, um das Spiel wieder in Gang zu bringen.»

«El País»: «Kap Verde lässt Spaniens Hoffnungen platzen. Die Mannschaft von Luis de la Fuente, einer der großen Favoriten des Turniers, schafft es nicht, den Widerstand des afrikanischen Debütanten zu überwinden – in einem für La Roja trotz der Rückkehr von Lamine eher glanzlosen Spiel.»

«El Mundo»: «Ein katastrophales Spanien startet mit einem traurigen, torlosen Unentschieden gegen Kap Verde in die WM. Die Mannschaft von Luis de la Fuente, die 20 Minuten vor Schluss auf Lamine zurückgreifen musste, lieferte gegen einen deutlich unterlegenen Gegner eine ideenlose Vorstellung ab.»

Kap Verde

«Expresso das Ilhas»: «Vozinha errichtet eine Mauer und Kap Verde erkämpft sich ein historisches Unentschieden gegen Spanien. (...) Ein historisches Ergebnis für die „Blauen Haie“, die dem spanischen Druck dank einer herausragenden Leistung von Torhüter Vozinha standhalten konnten.»

Großbritannien

«The Sun»: «Kap Hurra! Der Außenseiter sorgt für eine der größten Überraschungen der Weltmeisterschaft und hält trotz der Rückkehr von Yamal gegen den Favoriten stand.»

«Daily Mail»: «Kap Verde überrascht ein träges Spanien und sorgt mit einem heldenhaften Unentschieden für eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte.»

USA

«The Athletic»: «Spanien spielt 0:0 gegen Kap Verde: Ist das die größte Überraschung dieser Weltmeisterschaft?»

Italien

«La Gazzetta dello Sport»: «Eine kolossale Blamage für die Spanier.»

«Corriere dello Sport»: «Oyarzabal kann es kaum fassen, Bubista und Vozinha sind die Helden: Kap Verde feiert das historische Unentschieden bei der WM, Spanien trauert.»

Frankreich

«L'Equipe»: «Überraschung in Atlanta: Spanien strauchelt gegen Kap Verde, das seinen ersten Punkt bei einer Weltmeisterschaft holt.»

Österreich

«Kurier»: «Sensation in Atlanta: WM-Debütant holt Remis gegen Spanien.»

Schweiz

«Blick»: «Sensation in Atlanta: Spanien von WM-Neuling blamiert.»