Medien hatten den Engländern die Einnahme des Potenzmittels Viagra in der dünnen Luft von Mexiko-Stadt empfohlen. Trainer Tuchel stellt dazu vor Ort etwas klar.

Mexiko-Stadt (dpa) – Auf eines setzen Thomas Tuchel und seine Engländer in der Höhe von Mexiko-Stadt nicht: Viagra. Nachdem es in England Medienberichte gegeben hatte, die die Einnahme des Potenzmittels nahegelegt hatten, räumte Tuchel bei seiner Pressekonferenz im Aztekenstadion mit diesen Gerüchten und Spekulationen auf. Die Information habe ihn nicht erreicht, sagte der deutsche Coach der Three Lions amüsiert und betonte: «Das ist nicht wahr.»

Henderson macht «einen Witz»

Unter anderem hatte die britische Boulevardzeitung «The Sun» berichtet, dass Viagra nicht auf der Dopingliste stehen würde. Und Studien hätten gezeigt, dass es durch die Senkung des Blutdrucks in der Lunge den in großen Höhen auftretenden Ermüdungsgefühlen und Schwindel entgegenwirke. Anzeichen dafür, dass Tuchels Mannschaft Viagra nehmen würde, gebe es aber nicht, hieß es in der Zeitung.

In guter Stimmung vor dem Achtelfinal-Kracher in der deutschen Nacht auf Montag (02.00 Uhr MESZ/Magenta TV), konnte sich Routinier Jordan Henderson einen Scherz aber nicht verkneifen. Auf die Frage, was denn nun gegen in der Höhe – das legendäre Stadion liegt über 2200 Meter über dem Meeresspiegel – helfe, antwortete der 36-Jährige: «Viagra hilft». Nicht ohne umgehend und mit einem Lachen zu betonen: «Das war ein Witz.»