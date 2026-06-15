Deutschlands nächster WM-Gegner Elfenbeinküste feiert einen späten Sieg gegen Ecuador. Die Niederlande lässt sich spät einen Auftaktsieg entreißen. Und die Medien schwärmen von der DFB-Auswahl.

Philadelphia (dpa) – Die Elfenbeinküste bejubelt im Duell der deutschen Gruppengegner einen späten 1:0-Sieg gegen Ecuador. Joker Amad Diallo traf in der 90. Minute für die Westafrikaner und entschied damit eine rasante Partie mit zahlreichen Aluminiumtreffern.

Vor 68.274 Zuschauern in Philadelphia hatten die Ivorer, die am kommenden Samstag in Toronto die DFB-Auswahl fordern, gleich dreimal Glück. Der in Hamburg geborene John Yeboah (16.) und Alan Minda (23.) trafen vor der Pause jeweils nur die Latte. Kurz nach dem Wechsel setzte Ecuadors Sturm-Routinier Enner Valencia den Ball an den Außenpfosten.

Doch auch die Elfenbeinküste hatte gute Chancen. Ein Schuss von Elye Wahi (52.) landete ebenfalls nur an der Latte. Kurz vor Schluss sorgte Diallo dann mit einem Direktschuss ins Eck für großen Jubel.

Das sind die weiteren wichtigen Themen der Nacht:

Niederlande zum Auftakt nur Remis

Trotz zweimaliger Führung reichte es für die Niederlande zum WM-Auftakt nicht zu einem Sieg. Die Oranje-Auswahl musste sich gegen Japan mit einem 2:2 (0:0) begnügen. Kapitän Virgil van Dijk (50. Minute) und Crysencio Summerville (64.) trafen für das Team von Bondscoach Ronald Koeman. Keito Nakamura (57.) und der Ex-Frankfurter Daichi Kamada (89.) glichen zweimal aus.

«Leider haben wir heute nicht gewonnen, aber das werden wir im nächsten Spiel nachholen», versprach Abwehrchef van Dijk. In ihrer zweiten Vorrundenbegegnung in der Gruppe F treffen die Niederländer am kommenden Samstag auf Schweden. Japan bekommt es mit Tunesien zu tun.

Viel Lob für DFB-Auswahl nach Auftaktsieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat für ihren überzeugenden WM-Auftakt beim 7:1-Kantersieg gegen Fußball-Zwerg Curaçao viel Anerkennung in der internationalen Presse erhalten. «Die WM-Außenseiter werden von Kai Havertz und Co. vernichtend geschlagen, während Julian Nagelsmanns gnadenlose Mannschaft mit einer brutalen Lektion an die kleine Karibikinsel ein deutliches Zeichen setzt», schrieb die englische Zeitung «Daily Mail».

Das italienische Blatt «Corriere dello Sport» befand: «Ein glänzender Auftakt für Deutschland bei der Fußball-WM 2026 – einer der Favoriten auf den Weltmeistertitel: Mit einem Kantersieg endet das erste Spiel der Gruppe E für Nagelsmanns Team, das die Nationalmannschaft von Advocaat überrollt.»

Spanien zum WM-Auftakt ohne Lamine Yamal in der Startelf

Ohne Jungstar Lamine Yamal startet Europameister Spanien in die WM. Das kündigte Trainer Luis de la Fuente vor dem Auftakt gegen Außenseiter Kap Verde heute Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Atlanta an. «Die gute Nachricht ist, dass Lamine sehr fit ist. Er ist in guter Form und trainiert sehr gut. Er steht zur Verfügung, aber er kann nicht von Anfang an spielen», sagte de la Fuente.

Der 18 Jahre alte Yamal vom spanischen Meister FC Barcelona hatte sich im April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war erst vor einer Woche – wie der ebenfalls verletzte Nico Williams – ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Auch der Flügel-Stürmer wird nicht in der Startelf stehen. Ob das Duo zumindest für einige Minuten zum Einsatz kommt, will der spanische Trainer je nach Spielverlauf entscheiden.

Flug-Problem: Uruguay erreicht Spielort verspätet

Für Uruguays Nationalmannschaft gestaltete sich die Anreise zum ersten WM-Spiel in Miami Gardens komplizierter als gedacht. Nach FIFA-Angaben verzögerte sich der Abflug der Südamerikaner aus Cancún wegen eines Fehlers bei der Abfertigung. «Die Fluggesellschaft hat sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt», teilte der Weltverband FIFA mit.

Die Auswahl von Trainer Marcelo Bielsa startet am Dienstag (0.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Saudi-Arabien in das Turnier. Schon bei der WM 2010 in Südafrika hatte es auf dem Flug des uruguayischen Teams zum ersten Gruppenspiel eine Verspätung gegeben.