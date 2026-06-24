Die deutsche Nationalmannschaft steht am letzten Vorrunden-Spieltag bereits als Gruppensieger fest. In der Startaufstellung von Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte es einige Veränderungen geben.

East Rutherford (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) ihr letztes WM-Gruppenspiel gegen Ecuador. Der Gruppensieg ist ihr aber auch bei einer Niederlage nicht mehr zu nehmen. Gut möglich, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann einigen Stammspielern eine Verschnaufpause gönnt.

Der zuletzt formstarke Deniz Undav könnte nach seinen Jokertoren für Kai Havertz auflaufen, zudem könnte Mittelfeldspieler Felix Nmecha eine Auszeit bekommen. In der Innenverteidigung wird es nach dem verletzungsbedingten WM-Aus von Nico Schlotterbeck definitiv eine personelle Veränderung geben. Für Gegner Ecuador geht es nach einem enttäuschenden Unentschieden am zweiten Spieltag gegen Außenseiter Curaçao ums Weiterkommen.

Die Spiele des WM-Tages

00.00 Uhr, Schottland – Brasilien (MagentaTV): Noch nie konnte sich eine schottische Nationalmannschaft in der WM-Geschichte für die K.o.-Runde qualifizieren. Das Weiterkommen hat das Team von Trainer Steve Clarke am letzten Gruppenspieltag in der eigenen Hand. Mit Brasilien wartet aber ein schwerer Gegner, der im Fernduell mit Marokko um den ersten Platz in der Gruppe C kämpft.

00.00 Uhr, Marokko – Haiti (ZDF, MagentaTV): Der Halbfinalist der WM 2022 aus Marokko möchte sich als Gruppensieger eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Runde sichern. Dazu soll ein klarer Sieg gegen die bereits ausgeschiedene Mannschaft aus Haiti her, auch wenn es in der Offensive noch Mängel gibt. Das Team von Trainer Mohamed Ouahbi erzielte bisher erst zwei Tore im Turnier.

03.00 Uhr, Tschechien – Mexiko (MagentaTV): Mitgastgeber Mexiko steht in der Gruppe A bereits als sicherer Gruppensieger fest. Mit zwei Siegen und noch ohne Gegentor präsentiere sich die mexikanische Nationalmannschaft vor heimischen Publikum bisher in starker Form. Tschechien steht mit einem Punkt aus zwei Spielen vor dem frühen Ausscheiden aus dem Turnier.

03.00 Uhr, Südafrika – Südkorea (MagentaTV): Das südkoreanische Team um Superstar Heung-Min Son trifft am letzten Spieltag auf den Gruppenletzten aus Südafrika. Mit drei Punkten haben die Südkoreaner beste Chancen, um sich den zweiten Rang hinter Mexiko in der Gruppe A zu sichern. Südafrika könnte sich mit einem Sieg etwas überraschend noch für die K.o.-Runde qualifizieren.

22.00 Uhr, Curaçao – Elfenbeinküste (MagentaTV): Der Fußballzwerg aus Curaçao hat sich nach der deutlichen 1:7-Niederlage gegen Deutschland zum Auftakt am zweiten Gruppenspieltag berappelt und sich gegen Ecuador den ersten WM-Punkt in der Geschichte gesichert. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste am letzten Spieltag wäre mit dem Weiterkommen in die K.o.-Runde sogar noch das Wunder möglich. Die Elfenbeinküste hingegen möchte sich nach der späten Niederlage gegen die DFB-Elf fangen und im Fernduell mit Ecuador den zweiten Platz in der Gruppe sichern.