Jetzt wird es richtig ernst für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft. Gegen Paraguay geht es um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Brasilien trifft auf stark aufspielende Japaner.

Foxborough (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann sich im Sechzehntelfinale der WM gegen Paraguay keinen weiteren Patzer erlauben. Am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) geht es für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Boston Stadium um den Einzug in die Runde der letzten 16.

Im Vergleich zur Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador wird die DFB-Elf sich deutlich steigern müssen. Außenverteidiger Nathaniel Brown könnte in die Startelf zurückkehren. Der 23-Jährige ist zurück im Teamtraining, nachdem er die Partie gegen Ecuador wegen muskulärer Probleme verpasst hatte.

Die Südamerikaner haben sich als einer acht der besten Gruppendritten für die erste K.-o.-Runde qualifiziert. Nach vier Gegentoren gegen die USA kassierte die defensivstarke Mannschaft gegen die Türkei und Australien keine Treffer mehr.

Das weitere Spiel des WM-Tages

19.00 Uhr, Brasilien – Japan (ZDF und MagentaTV): Bei den Brasilianern konnte bisher vor allem Superstar Vinícius Júnior überzeugen, der schon vier Tore erzielte. Insgesamt tat sich der fünffache Weltmeister unter Trainer Carlo Ancelotti in der Gruppenphase zwar schwer, kam am Ende aber souverän weiter. Die Japaner sind spielerisch eine der positiven Überraschungen des Turniers und ebenfalls noch ungeschlagen. Im vergangenen Oktober besiegten sie die Seleção in einem Testspiel.