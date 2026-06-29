Rekordweltmeister Brasilien gegen Japan - auf dem Papier scheinen die Rollen im Sechzehntelfinale klar verteilt. Aber gibt es wirklich den klaren Favoriten?

Houston (dpa) – Rekordweltmeister Brasilien lehnt die Favoritenrolle im Sechzehntelfinale gegen Japan ab. Es wäre «völlig falsch», die japanische Mannschaft auch nur im Geringsten zu unterschätzen, sagte Kapitän Marquinhos vor dem K.-o.-Spiel heute (19.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in Houston. «Sie hat sich mit starken Gegnern gemessen und in den vergangenen Spielen bewiesen, dass sie mit den ganz Großen mithalten kann.»

Gefragt worden war der Abwehrspieler von Paris Saint-Germain, ob er in Prozenten ausdrücken könne, wie groß der Vorteil der Brasilianer sei. «Ich denke, es ist Ihre Aufgabe als Journalisten, solche Wahrscheinlichkeiten oder Prozentzahlen einzuschätzen», sagte Marquinhos laut offizieller Übersetzung. «Wir sind jetzt seit fast einem Monat hier bei der Weltmeisterschaft. Wir respektieren jeden Gegner.»

Brasilien hatte in der Gruppenphase 1:1 gegen Marokko gespielt und gegen Haiti (3:0) und Schottland (3:0) gewonnen. «Ich glaube, dass der Fußball inzwischen deutlich ausgeglichener geworden ist», sagte Marquinhos. Das sei auch bei vergangenen Weltmeisterschaften zu sehen gewesen. «Viele große Nationalmannschaften sind gegen Teams ausgeschieden, die vorher vielleicht nicht zur absoluten Weltspitze gezählt wurden.»