Deutsche Fußballfans finden viele bekannte Gesichter aus der Bundesliga im WM-Kader von Bosnien-Herzegowina wieder. Wen hat Nationaltrainer Sergej Barbarez für die Reise in die USA ausgewählt?

Sarajewo (dpa) – Kapitän Edin Dzeko und Stuttgarts Torjäger Ermedin Demirovic gehören zu sechs Spielern aus der 1. oder 2. Fußball-Bundesliga, die mit Bosnien-Herzegowina zur WM fahren. Nationaltrainer Sergej Barbarez nominierte neben dem 40-jährigen Dzeko von Aufsteiger Schalke 04 auch dessen Teamkollegen Nikola Katic, Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), St. Paulis Torwart Nikola Vasilj, Dzenis Burnic (Karlsruher SC) und Demirovic (VfB Stuttgart). Der Balkanstaat gab als erstes Teilnehmerland seinen 26-köpfigen Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada bekannt.

Mit dabei sind auch ehemalige Bundesligaprofis, darunter der frühere Schalker Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo) oder Dennis Hadzikadunic (früher Hamburger SV, nun Sampdoria Genua). Der 18 Jahre alte Offensivspieler Kerim Alajbegovic wechselt nach einer erfolgreichen Saison als Leihgabe bei RB Salzburg nach der WM zu Bayer Leverkusen zurück.

Die zweite WM-Teilnahme nach 2014 hatte Bosnien-Herzegowina erst Ende März in den europäischen Play-offs gegen Wales und Italien perfekt gemacht. Das Barbarez-Team trifft zum Auftakt am 12. Juni auf Co-Gastgeber Kanada. Weitere Gegner in der Gruppe B sind die Schweiz (18. Juni) und Katar (24. Juni).