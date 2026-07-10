Belgien hat bei der Weltmeisterschaft unmittelbar vor dem Anpfiff gegen Spanien den nächsten Ausfall. Und dann erwischt es im Spiel noch einen ganz Großen.

Inglewood (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft von Belgien hat das WM-Viertelfinale gegen Spanien ohne Star-Torhüter Thibaut Courtois zu Ende spielen müssen. Der 34-Jährige von Real Madrid musste in der 71. Minute beim Stand von 1:1 mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz.

Courtois hatte bis dahin sein 21. WM-Spiel bestritten. Nur der deutsche Ex-Weltmeister Manuel Neuer vom FC Bayern (23) hat mehr. Der Stammkeeper wurde von Senne Lammens von Manchester United ersetzt.

Tielemans gar nicht dabei

Belgien musste zuvor schon kurzfristig den Ausfall von Youri Tielemans verkraften. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Aston Villa hat sich beim Aufwärmen verletzt, wie das Team mitteilte, und wurde durch Hans Vanaken vom FC Brügge ersetzt.

Nach dem Kreuzbandriss von Amadou Onana, der sich beim Achtelfinal-Sieg gegen die USA verletzt hatte, war es der nächste schwere Rückschlag für die Belgier. Für Onana kehrte der frühere Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne in die Startelf zurück, der in der Schlussphase ausgewechselt wurde.