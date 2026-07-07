Schon nach 21 Minuten muss Amadou Onana gegen die USA vom Feld. Eine Diagnose gibt es nach dem Spiel noch keine, aber Belgiens Trainer hat wenig Hoffnung fürs Viertelfinale gegen Spanien.

Seattle (dpa) – Belgien bangt vor dem WM-Viertelfinale gegen Spanien um Mittelfeldspieler Amadou Onana. «Ich befürchte, Amadou fällt für das nächste Spiel im Turnier aus. Ich hoffe nicht, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht dabei ist», sagte Nationaltrainer Rudi Garcia nach dem 4:1 im Achtelfinale gegen die USA. Onana war schon in der 21. Minute ausgewechselt worden.

«Wir fürchten, es ist eine ernsthafte Verletzung. Das sind keine guten Nachrichten für ihn und für uns als Team», sagte Garcia. Das Duell im Viertelfinale mit Europameister Spanien steigt am Freitag (21.00 Uhr/MESZ) in Inglewood bei Los Angeles.

Onana hatte sich gegen die USA in einer Aktion scheinbar das Knie verdreht. In der zweiten Halbzeit war er am Spielfeldrand zu sehen, als er an Krücken ging und eine Schiene ums rechte Bein trug.