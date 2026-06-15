Kansas City (dpa) – Argentiniens Fußball-Nationaltrainer Lionel Scaloni hat einen Einsatz von Stammtorwart Emiliano Martínez im Auftaktspiel des Titelverteidigers gegen Algerien offengelassen. «Ich habe den Spielern noch nicht gesagt, wer spielt. Wenn er sich so fühlt, wie in den vergangenen Tagen, wird er spielen. Aber wir müssen abwarten», sagte Scaloni mit Blick auf die Partie in Kansas City in der deutschen Nacht zum Mittwoch (3.00 Uhr MEZ).

Martínez hatte sich im Europa-League-Finale seines Clubs Aston Villa gegen den SC Freiburg (3:0) den Finger gebrochen und zuletzt im Training noch einige Probleme gehabt.

Alle Augen in Kansas City werden wieder auf Lionel Messi gerichtet sein. Für den Kapitän des Weltmeisters ist es seine sechste und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die letzte WM. «Es ist immer eine Ehre, mit dem größten Fußballer aller Zeiten zu spielen. Wir wollen für ihn da sein, wollen ihm dienen», sagte Routinier Nicolás Otamendi.