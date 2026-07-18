Argentiniens Keeper Emiliano Martínez gibt vor dem WM-Finale Auskunft zu seiner rund zwei Monate alten Handverletzung. Er verrät, dass er den Rat diverser Ärzte abgelehnt hat.

New York (dpa) – Argentiniens Nationaltorwart Emiliano Martínez kämpft auch kurz vor dem Finale der Fußball-WM noch mit den Folgen einer Verletzung an der rechten Hand. «Meine Hand tut immer noch jeden Tag weh», sagte der 33-Jährige vor der Partie gegen Europameister Spanien am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in East Rutherford vor den Toren von New York.

Martínez hatte sich am 20. Mai vor dem Europa-League-Finale in Istanbul beim Aufwärmen verletzt. Er brach sich den Ringfinger an der rechten Hand. Dennoch gewann er mit dem englischen Club Aston Villa anschließend 3:0 gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Jeder Spezialist, mit dem er gesprochen hat, habe ihm gesagt, dass eine Operation nötig sei. Er habe sich aber dazu entschieden, sie hinauszuzögern, berichtete Martínez.

Es habe ihn geplagt, weil er es liebe, zu trainieren, erklärte der Routinier weiter. Seit dem WM-Achtelfinale könne er wieder normal trainieren und fühle sich viel besser. Martínez war bereits 2022 Stammkeeper der Argentinier, als sie in Katar zum dritten Mal Weltmeister wurden. Nun wollen sie Titel Nummer vier.