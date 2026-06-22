Wie schon vor vier Jahren in Katar ist eine Schiedsrichterin für ein deutsches Vorrundenspiel angesetzt. Tori Penso ist schon zum zweiten Mal Unparteiische bei diesem Turnier.

East Rutherford (dpa) – Die amerikanische Schiedsrichterin Tori Penso pfeift das letzte WM-Gruppenspiel Deutschlands gegen Ecuador. Dies teilte der Weltverband FIFA mit. Für die 39-Jährige ist die Partie am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford der zweite Einsatz bei diesem Turnier. Sie hatte zuvor Tschechien gegen Südafrika (1:1) geleitet.

Penso ist erst die zweite Frau in der Geschichte der Männer-WM, die ein Endrunden-Spiel pfiff. Vor vier Jahren in Katar war die Französin Stéphanie Frappart Unparteiische bei der Partie von Deutschland gegen Costa Rica. Sie war damit die erste Schiedsrichterin, die eine WM-Begegnung bei den Männern leitete. Bei dieser WM ist neben Penso auch die Mexikanerin Katia García im Aufgebot der Referees.