Fußball-WM
Amerikanerin Penso pfeift Deutschland-Spiel gegen Ecuador
Tori Penso
Leitet das nächste deutsche WM-Spiel: Tori Penso. (Archivbild)
Mike Stewart. DPA

Wie schon vor vier Jahren in Katar ist eine Schiedsrichterin für ein deutsches Vorrundenspiel angesetzt. Tori Penso ist schon zum zweiten Mal Unparteiische bei diesem Turnier.

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East Rutherford (dpa) – Die amerikanische Schiedsrichterin Tori Penso pfeift das letzte WM-Gruppenspiel Deutschlands gegen Ecuador. Dies teilte der Weltverband FIFA mit. Für die 39-Jährige ist die Partie am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford der zweite Einsatz bei diesem Turnier. Sie hatte zuvor Tschechien gegen Südafrika (1:1) geleitet.

Penso ist erst die zweite Frau in der Geschichte der Männer-WM, die ein Endrunden-Spiel pfiff. Vor vier Jahren in Katar war die Französin Stéphanie Frappart Unparteiische bei der Partie von Deutschland gegen Costa Rica. Sie war damit die erste Schiedsrichterin, die eine WM-Begegnung bei den Männern leitete. Bei dieser WM ist neben Penso auch die Mexikanerin Katia García im Aufgebot der Referees.

© dpa-infocom, dpa:260622-930-263748/1

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