Mohamed Salah geht schon nach gut einer Stunde vom Feld? Das sorgt sofort für Unruhe. Nach dem 1:1 Ägyptens gibt der Trainer Entwarnung - eine Diagnose steht aber noch aus.

Seattle (dpa) – Nach seiner frühen Auswechslung im letzten Gruppenspiel der WM droht Ägyptens Superstar Mohamed Salah nach Angaben seines Trainers keine Verletzungspause. «Er wird noch untersucht, wir warten noch auf die Diagnose. Ich habe mit Salah gesprochen und er hat gesagt, es ist okay», sagte Hossam Hassan nach dem 1:1 gegen den Iran. «Ich denke, er wird zurückkommen.»

Salah war in der 57. Minute ausgewechselt worden. Der langjährige Profi des FC Liverpool wirkte dabei nicht sehr glücklich. Auf der Bank hatte er dann einen Eisbeutel um den linken Oberschenkel gebunden, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Ägypten hatte den Einzug in die K.o.-Phase schon vor dem Anpfiff sicher. Als Zweiter der Gruppe G trifft das Team am 3. Juli in Dallas auf Australien.