Reece James muss im Gruppenfinale der Three Lions passen. Womöglich auch in einem Sechzehntelfinale? Trainer Thomas Tuchel äußert sich.

East Rutherford (dpa) - England muss im abschließenden Vorrundenspiel bei der Fußball-WM auf Außenverteidiger Reece James verzichten. Der 26-Jährige vom FC Chelsea sei nicht mit nach East Rutherford gereist, sagte Trainer Thomas Tuchel vor der heutigen Partie gegen den bereits ausgeschiedenen Außenseiter Panama (23.00 Uhr/MagentaTV).

James plagen muskuläre Probleme am Oberschenkel. Er hatte zuletzt nicht mit der Mannschaft trainiert, in den ersten beiden Gruppenspielen aber in der Startelf gestanden. Er hoffe, dass der Defensivmann bis zu einem Sechzehntelfinale wieder fit sei, meinte Tuchel. Es werde aber knapp.

Anderson vor Wechsel - und gegen Panama dabei

Der zuletzt ebenfalls leicht angeschlagene Elliot Anderson indes kann gegen die Mittelamerikaner laut Tuchel spielen. Das Mittelfeld-Ass steht Medienberichten zufolge vor einem 135-Millionen-Euro-Transfer innerhalb der Premier League von Nottingham Forest zu Manchester City.

Die Engländer und ihr deutscher Coach stehen vor dem letzten Spieltag der WM-Gruppe L bei vier Punkten - genau wie Ghana. Kroatien hat drei Zähler, Panama nach zwei Niederlagen noch keinen.