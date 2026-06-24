Ist die zweite WM in der Geschichte von Bosnien-Herzegowina für das Team bald schon wieder vorbei? Gegen Katar geht es um alles. Der Coach erwartet einen Fan-Ansturm.

Seattle (dpa) – Sergej Barbarez hofft im entscheidenden WM-Gruppenspiel gegen Katar auf besonders lautstarke Unterstützung für Bosnien-Herzegowina. «Ich habe gehört, dass etwa 30.000 Leute im Stadion sein werden», sagte der Nationaltrainer und frühere Bundesligaspieler vor der heutigen Partie gegen Katar in Seattle (21.00 Uhr/Magenta TV) mit Blick auf die eigenen Anhänger. «Die Verbindung, die wir mit unserer Fanbase haben, wird Tag für Tag stärker.»

Bosnien-Herzegowina ist zum zweiten Mal nach 2014 bei einer WM-Endrunde dabei. Damals schied man in Brasilien nach der Vorrunde aus. Auch bei der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko sieht es bisher nicht gut aus. Nach zwei Spielen hat das Team um den 40 Jahre alten Stürmerstar Edin Dzeko erst einen Punkt.