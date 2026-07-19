Zum vierten Mal bei dieser WM schnürt Kylian Mbappé einen Doppelpack und holt sich damit den Torrekord von Lionel Messi - zumindest für eine Nacht. Der Argentinier kann im Finale nachlegen.

Miami (dpa) - Frankreichs Topstürmer Kylian Mbappé ist in der ewigen WM-Torjägerliste am argentinischen Superstar Lionel Messi vorbeigezogen. Der Kapitän der Équipe Tricolore erzielte im Spiel um Platz drei gegen England die Treffer zum 1:4 (47. Minute) und 3:4 (66.) und steht nun bei insgesamt 22 Treffern bei Fußball-Weltmeisterschaften. Im laufenden Turnier waren es seine Treffer Nummer neun und zehn.

Messi hat 21 WM-Tore, kann aber im Endspiel gegen Spanien nachlegen. Er trifft mit Titelverteidiger Argentinien am Sonntag in East Rutherford auf den Europameister (21.00 Uhr/MagentaTV und ZDF).

Messi erzielte seine 21 Treffer in insgesamt 33 WM-Spielen. Im Viertelfinale gegen die Schweiz blieb er erstmals in diesem Turnier ohne Tor. Auch im Halbfinale gegen die Engländer erzielte er keinen eigenen Treffer. Mbappé stand vor dem Anpfiff in Florida bei 20 Toren in 21 Einsätzen bei Weltmeisterschaften.

Im Eiltempo an Klose vorbei

Vor dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hatte noch der frühere deutsche Nationalspieler Miroslav Klose mit 16 Toren die Rangliste angeführt. Mbappé und Messi sind dem Weltmeister von 2014, der in 24 WM-Spielen zum Einsatz kam, aber auf beeindruckende Art und Weise enteilt.

Ohnehin gleicht diese WM einem Wettschießen der Weltstars. Mbappé hat im laufenden Turnier schon zehn Tore erzielt, Messi acht. Der mit Norwegen inzwischen ausgeschiedene Erling Haaland steht bei sieben, die Engländer Harry Kane und Jude Bellingham gingen mit jeweils sechs Treffern ins Spiel um Platz drei.