Kylian Mbappé hat mit seinem Treffer gegen England Lionel Messi in der WM-Torjägerliste eingeholt. Beide stehen nun bei 21 Toren – zieht Messi im Finale wieder davon?

Miami (dpa) – Frankreichs Topstürmer Kylian Mbappé hat in der ewigen WM-Torjägerliste mit Lionel Messi gleichgezogen. Der Kapitän der Équipe Tricolore erzielte im Spiel um Platz drei gegen England den Treffer zum 1:4 in der 48. Minute und hat wie Argentiniens Superstar insgesamt 21 Tore auf dem Konto. Im laufenden Turnier war es sein neunter Treffer, damit übernahm er die alleine Führung in der Torjägerliste vor Messi (acht).

Messi kann im Endspiel gegen Spanien wieder alleine die Spitze in der ewigen Liste übernehmen. Der 39-Jährige trifft mit Titelverteidiger Argentinien am Sonntag in East Rutherford auf den Europameister (21.00 Uhr/MagentaTV und ZDF).

Messi erzielte seine 21 Treffer in 32 WM-Spielen. Im Viertelfinale gegen die Schweiz blieb er erstmals in diesem Turnier ohne Tor. Auch im Halbfinale gegen die Engländer erzielte er keinen eigenen Treffer. Mbappé stand vor dem Anpfiff in Florida bei 20 Toren in 21 Einsätzen bei Weltmeisterschaften.