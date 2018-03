Schlaudraff kämpft für Comeback gegen Kopenhagen

Fußball-Profi Jan Schlaudraff will schon im Europa-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen wieder für Hannover 96 auflaufen.

Mit einer Spezialbehandlung für seine lädierte Patellasehne und dosiertem Training soll der Ex-Nationalspieler fit gemacht werden für das Gruppenspiel am Donnerstag gegen den dänischen Meister. «Es wird von Tag zu Tag besser, aber ich habe immer noch Schmerzen», sagte Schlaudraff am Dienstag. Seine Einsatzchancen bezeichnete der Angreifer als «Fifty-Fifty». Ohne Schlaudraff hatte Hannover in der Bundesliga 0:2 beim 1.FC Köln verloren.