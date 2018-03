Playoff-Spiele des VfB Stuttgart verschoben

Die beiden Playoff-Spiele des Fußball-Bundesligisten VFB Stuttgart gegen Dynamo Moskau in der Europa League sind verschoben worden. Da gleich drei Moskauer Vereine in den Playoffs spielen, wurden die Begegnungen nur wenige Stunden nach der Auslosung verlegt.

Kevin Kuranyi: «Das ist ein kleines Heimspiel für mich».

Foto: Yuri Koschetkow – DPA

Das teilte der VFB auf seiner Website mit. Stuttgart empfange die Moskauer nun am 22. August und damit einen Tag früher als ursprünglich vorgesehen. Am 28. steigt in der russischen Hauptstadt das Rückspiel. Zunächst war die Partie für den 30. August vorgesehen gewesen.

Die Stuttgarter können sich auf ein Wiedersehen freuen: Der frühere VFB-Stürmerstar Kevin Kuranyi spielt für Dynamo Moskau. Aus Deutschland steht auch Hannover 96 in den Playoffs der Europa League. Die Niedersachsen treffen auf den polnischen Meister Slask Breslau.