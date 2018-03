Kuranyi nach Last-Minute-Remis selbstkritisch

Der frühere Nationalstürmer Kevin Kuranyi hat sich nach dem glücklichen Last-Minute-Remis von Dynamo Moskau in der Europa-League-Qualifikation bei Dundee United selbstkritisch gezeigt.

Kevin Kuranyi spielte mit Dynamo Moskau nur Unentschieden bei Dundee United.

Foto: Sergej Ilnitsky – DPA

«Wir können besser spielen, das wissen wir. Dennoch haben wir eine gute Ausgangslage für das Rückspiel», sagte der 30 Jahre alte Mannschaftskapitän nach dem 2:2 (0:1) beim schottischen Club. Alexander Kokorin hatte erst spät für Dynamo (90.+3 Minute) den Ausgleich erzielt.

Einen großen Schritt in Richtung Europa-League-Teilnahme machte dagegen Moskaus Ligarivale Anschi Machatschkala. Das Team des ehemaligen türkischen Nationaltrainers Guus Hiddink bezwang den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim mit 2:0 (0:0).

«Grundsätzlich sind wir mit dem Ergebnis zufrieden», sagte der Niederländer. «Wir wollen immer mehr. Wir haben junge Spieler, die bereit sind zu lernen.» Anschi hatte erst in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Beim Rückspiel in einer Woche kann der Club den Einzug in die Playoff-Spiele um den erneuten Einzug in die Gruppenphase der Europa League perfekt machen.

Inter Mailands Trainer zeigte sich nach dem lockeren 3:0 (2:0)-Erfolg bei Hajduk Split erfreut. «Das ist ein gutes Ergebnis. Was mir am meisten imponiert hat, war die Tatsache, dass wir immer versucht haben Fußball zu spielen», sagte Andrea Stramaccioni. Wesley Sneijder (18.), Yuto Nagatomo (44.) und Coutinho (73.) hatten getroffen.