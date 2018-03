Hannover 96 kann am Donnerstag im Rückspiel der Europa-League-Qualifikation gegen St. Patrick's Athletic auf Christian Schulz zurückgreifen.

Hannovers Christian Schulz kann in der Europa League wieder spielen.

Der Defensivspieler absolvierte ohne Probleme das Mannschaftstraining, nachdem er am Tag zuvor mit Wadenproblemen die Einheit abgebrochen hatte. Das Hinspiel in Dublin hatte der Fußball-Bundesligist in der vergangenen Woche mit 3:0 gewonnen.