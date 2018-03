Hannover 96 wird das Heimrecht im Viertelfinale der Europa League gegen Atletico Madrid nicht tauschen.

Hannover 96 möchte nicht auf den Heimvorteil im Rückspiel am 5. April verzichten.

Foto: Peter Steffen – DPA

Weil am Tag des Hinspiels am 29. März in Madrid die spanischen Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen haben, hatte es Spekulationen über einen eventuellen Wechsel der beiden Partien gegeben. Der Fußball-Bundesligaclub lehnt diese Überlegungen aber ab. Der Verein möchte nicht auf den Heimvorteil im Rückspiel am 5. April in Hannover verzichten.