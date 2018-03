Dynamo Moskau verliert fünftes Spiel und Kuranyi

Fünfte Niederlage im fünften Saisonspiel und Gelb-Rote Karte für Kevin Kuranyi: Dynamo Moskau hat die Generalprobe für das Europapokal-Duell mit dem VfB Stuttgart komplett verpatzt.

Drei Tage vor dem Hinspiel gegen Kuranyis Ex-Club reichte bei der 1:2-Heimpleite gegen Terek Grosny ein Treffer des Ungarn Balázs Dzsudzsák (75.) nach 435 torlosen Minuten in der neuen Saison nicht zum erhofften Erfolg. Mit null Punkten und 1:11 Toren steht Dynamo weiter auf dem letzten Platz der russischen Fußball-Liga.

Der deutsche Ex-Nationalstürmer Kuranyi sah in der Nachspielzeit die Ampelkarte. Zudem flog Dynamo-Abwehrspieler Wladimir Rykow nach einer Notbremse in der 81. Minute vom Platz. Der frühere Wolfsburger Zvjezdan Misimovic wurde in der 85. Minute ausgewechselt. Ab diesem Montag soll der rumänische Ex-Nationalspieler Dan Petrescu als neuer Trainer die sportliche Wende einleiten. Für Grosny, das nach einer gelb-roten Karte das Spiel ebenfalls in Unterzahl beendete, traf der polnische Nationalspieler Maciej Rybus doppelt (30., 83.).