Auswärtsspiel in Auersmacher TuS Koblenz will schwere Beine nicht zum Thema machen Sina Ternis 06.03.2026, 05:00 Uhr

i Hinter Damir Grgic (blaues Trikot, am Ball) steht vor dem Gastspiel der TuS Koblenz beim SV Auersmacher noch ein Fragezeichen. Der Abwehrhüne hatte bereits gegen Ahrweiler im Pokal passen müssen. Wolfgang Heil

Oberligist TuS Koblenz steht nur zweieinhalb Tage nach dem 3:0-Rheinlandpokaltriumph bereits vor der nächsten Herausforderung und reist mit müden Beinen und Köpfen zu SV Auersmacher. Das allerdings soll keinesfalls als Ausrede herhalten.

Gerade einmal zweieinhalb Tage liegen zwischen dem Weiterkommen im Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwochabend und dem nächsten Spiel in der Fußball-Oberliga, wenn die TuS Koblenz am Samstag (15.30 Uhr) beim Saarlandvertreter SV Auersmacher gastiert.







