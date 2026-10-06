Das Duell der beiden Ostvereine 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ist ein Hochrisikospiel. In der Halbzeit kommt es zu massiven Ausschreitungen. Am Landgericht Magdeburg startet ein zweiter Prozess.

Magdeburg (dpa) – Am Landgericht Magdeburg hat ein zweiter Prozess wegen versuchten Mordes an Polizisten im Zusammenhang mit Ausschreitungen bei einem Fußballspiel begonnen. Dem 31 Jahre alten Angeklagten aus Magdeburg wird vorgeworfen, einen rund fünf Kilogramm schweren Pflasterstein aus einem Abstand von wenigen Metern auf einen Polizeibeamten geworfen zu haben, so ein Sprecher des Landgerichts Magdeburg. Durch den Wurf sei der Helm des Polizisten zerstört worden.

Der 31-Jährige soll zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass der Wurf zu tödlichen Verletzungen hätte führen können. Die Staatsanwaltschaft gehe in ihrer Anklage vom Mordmerkmal niedrige Beweggründe aus. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Verhaftungen einige Zeit nach den Ausschreitungen im Stadion

Der Angeklagte sitzt den Angaben zufolge seit Anfang März in Untersuchungshaft. Er habe im Ermittlungsverfahren von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Es ist das zweite Verfahren wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit den Ausschreitungen im Ostderby Anfang des Jahres. Ende Januar waren in der Zweitliga-Partie der 1. FC Magdeburg und die SG Dynamo Dresden in Magdeburg aufeinandergetroffen. In der Halbzeitpause war es im Umlauf des Stadions, hinter den Tribünen zu den Ausschreitungen gekommen.

Das erste Verfahren hatte im Juli begonnen. Der Angeklagte hatte am zweiten Verhandlungstag eingeräumt, einer von vielen Fans gewesen zu sein, die Gegenstände auf eine Polizeikette warfen. Der Prozess könnte nach derzeitiger Planung noch in diesem Monat beendet werden.